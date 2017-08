TT: Dortmund wil 130 miljoen voor Dembélé, Liverpool wijst derde bod op Coutinho af

Langzaam maar zeker tellen we af naar 31 augustus, de laatste dag van de zomerse transfertermijn. Tot dan draait de carrousel nog op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze zomer bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Dortmund blijft bij standpunt over Dembélé

Borussia Dortmund mag het seizoen dan zijn begonnen met een overtuigende overwinning op VfL Wolfsburg (0-3), het standpunt van de club rond Ousmane Dembélé blijft onveranderd. ,,Wij blijven ons zakelijk opstellen'', aldus algemeen directeur Hans-Joachim Watzke, die de kans op een vertrek van de twintigjarige Franse aanvaller op minder dan 50 procent schat.

Dembélé sloeg zonder toestemming een training over, en is sinds vorige week geschorst.

,,FC Barcelona moet het bedrag betalen dat wij voor ogen hebben, onderhandelen doen we niet meer'', zei Watzke verder. Volgens Duitse media ligt dat bedrag op ongeveer 130 miljoen euro. Watzke wil dat bedrag niet bevestigen.

Volledig scherm © Getty Images

Clausule van 500 miljoen in nieuw contract Asensio

De nieuwe ster op het internationale voetbaltoneel heet Marco Asensio. Om te voorkomen dat het goudhaantje van Real Madrid vertrekt, ligt er een nieuw contract klaar in het Bernabéu, zo weet Marca. Buiten een salarisverhoging neemt de Koninkijke het zekere voor het onzekere: zo willen ze een afkoopsom van 500 miljoen euro vastleggen. De nieuwe overeenkomst moet de 21-jarige Asensio tot 2023 aan de Madrilenen verbinden.

Volledig scherm © Getty Images

Antwerp betaalt € 200.000 voor Van Damme

LA Galaxy heeft afscheid genomen van Jelle Van Damme (33). Opvallend is dat LA Galaxy ook het transferbedrag communiceerde: 200.000 euro. ,,Dit was één van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven'', liet de ex-Ajacied weten. ,,Ik ga naar huis om bij mijn familie te zijn, maar tegelijk verlaat ik mijn 'familie' in LA.''

Liverpool zegt ook 'nee' tegen 129 miljoen van Barça

Liverpool heeft een derde bod van Barcelona op Coutinho afgewezen. Die zou 129 miljoen euro bedragen. Maar volgens The Sun wilde Barça alleen een gegarandeerde 80 miljoen pond (87,5 miljoen euro) betalen. En dat ook nog eens uitgesmeerd over vijf jaar. Alleen indien Barcelona titels zou winnen, zou dat in het beste geval kunnen oplopen naar 129 miljoen euro.

Volledig scherm © Getty Images

Larsson morgen al van Feyenoord

De transfer van Sam Larsson van sc Heerenveen naar Feyenoord is bijna rond. Dat zei trainer Giovanni van Bronckhorst van de Rotterdammers, kort voor aanvang van de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior.

'Is Costa slecht behandeld? Dit is grappig'

Antonio Conte kon zijn lach niet inhouden toen een journalist bij een persconferentie begon over Diego Costa, die zich door Chelsea als een crimineel behandeld voelt. ,,Dit is geweldig, dit is geweldig! Ik geef er de voorkeur aan om te lachen. Dit is echt grappig. Nee, ik wil het niet over hem hebben. Hij is verleden tijd.''

Diego Costa is in Brazilië en heeft de training bij Chelsea nog steeds niet hervat. De spits claimt na de komst van Alvaro Morata via een sms'je te horen te hebben gekregen dat hij niet meer in de plannen van Conte past. Een transfer naar China ketste af. Zelf wil de Braziliaanse Spanjaard naar Atlético Madrid, dat deze zomer nog een transferverbod heeft.

Keert El Hamdaoui terug in de eredivisie?

Volledig scherm Mounir El Hamdaoui © ProShots FC Twente praat met Mounir El Hamdaoui over een terugkeer in de eredivisie. Dat bericht VI. De aanvaller speelde in januari zijn laatste wedstrijd voor Al Ta'awon uit Saudi-Arabië en is transfervrij.



El Hamdaoui speelde twee jaar geleden nog een half jaar bij AZ, voordat hij naar het Qatarese Umm Salal verkaste.

City wil Sanchez best betaalde speler maken

Pep Guardiola wil Alexis Sanchez enorm graag naar Manchester City halen. De Chileen zou bij de Citizens een weeksalaris van 436.000 euro (!) kunnen verdienen, zo meldt The Sun. De 28-jarige aanvaller zou daarmee de best betaalde speler van de Premier League worden. Zijn naaste concurrent? Paul Pogba met een 'matige' 305.000 euro per week.



Mocht City Sanchez op willen bij Arsenal dan moet daar wel minstens 55 miljoen euro voor worden neergeteld. Sanchez zit in zijn laatste contractjaar bij Arsenal en wil vooralsnog niet verlengen.

Volledig scherm © Photo News

Costa kon miljoenen verdienen in drie maanden

Volledig scherm Diego Costa © Getty Images Diego Costa heeft onlangs een mega-aanbod van Sjanghai SIPG afgeslagen. De in ongenade gevallen spits van Chelsea kon tot en met november tekenen in China voor 3,3 miljoen euro. Daarnaast kreeg de Braziliaanse Spanjaard een tekenbonus van elf miljoen euro als Sjanghai kampioen werd. Dit was allemaal buiten zijn salaris van Chelsea (200.000 euro per week) en een extra verhoging van 110.000 euro per week om. De Chinezen zouden dat allemaal zelf willen bekostigen.



Costa wees het bod volgens The Sun af, omdat hij terug wil naar Atlético Madrid. Een eventuele transfer die toch pas in januari door kan gaan, omdat de Madrilenen nog een transferverbod hebben. Opvallend dus dat Costa niet voor drie maanden wilde cashen in China.

Cagliari trekt aan Gregory van der Wiel

Volledig scherm Gregory van der Wiel © Photo News Gregory van der Wiel vervolgt zijn loopbaan vrijwel zeker bij Cagliari. Massimo Rastelli, de trainer van de Italiaanse Serie A-club, bevestigde de interesse vanavond na de nederlaag bij Juventus (3-0). Van der Wiel vertrok vorig jaar bij Paris Saint-Germain en trok naar Fenerbahçe, maar het lukte hem onder Dick Advocaat in Turkije niet een vaste waarde te worden. Rastelli, in La Gazzetta dello Sport: ,,Hij is een speler die bij grote clubs heeft gespeeld. Met zijn kwaliteiten en ervaring kan hij ons naar een hoger niveau tillen.''

