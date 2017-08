TT: Geen Rome maar Sheffield voor Van Aken, PSG maakt haast met Mbappé

Nog vier dagen tot het einde van de zomerse transfertermijn. Gaat de carrousel nóg harder draaien? In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Geen Lazio maar Sheffield voor Van Aken

Joost van Aken staat op het punt om te vertrekken bij sc Heerenveen en deed dit weekend al niet meer mee in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De verdediger werd in verband gebracht met Lazio, waar hij de opvolger zou moeten worden van Wesley Hoedt. Nu blijkt echter dat Sheffield Wednesday vermoedelijk zijn nieuwe club wordt, meldt De Telegraaf.

Van Aken debuteerde begin 2014 in de hoofdmacht van Heerenveen en kwam sindsdien tot ruim tachtig optredens in de eredivisie. Sheffield komt uit op het tweede niveau in Engeland en beleeft daar een moeizame start van het seizoen. De club staat na vijf wedstrijden zestiende in het Championship.

Volledig scherm Joost van Aken (links) in duel met Kazim-Richards. © anp

'Mbappé vandaag al medisch gekeurd in Parijs'

Paris Saint-Germain wil haast zetten achter de komst van Kylian Mbappé. De 18-jarige spits wordt volgens L'Équipe vandaag al medisch gekeurd in de Franse hoofdstad. Paris Saint-Germain lijkt het toptalent eerst voor een jaar te huren om daarna een optie tot koop voor 180 miljoen euro te kunnen verzilveren. Dit vooral om aan de regels van Financial Fair Play te voldoen.

Mbappé zou zelf ook graag zien dat de zaak snel beklonken wordt, zodat hij zich daarna zonder transferperikelen aan zijn hoofd kan melden bij de Franse nationale ploeg. De spits maakt deel uit van de selectie van Didier Deschamps die het donderdag in het Stade de France opneemt tegen het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie.

Zonder Mbappé won AS Monaco gisteren overtuigend met 6-1 van Olympique Marseille. De jonge Fransman liet via Twitter weten blij te zijn met de zege van de club die waarschijnlijk over een paar dagen zijn grootste concurrent is in de strijd om de Franse landstitel.

Keeper Green (37) naar Huddersfield Town

Voormalig Engels international Robert Green is toegevoegd aan de selectie van Huddersfield Town, de promovendus in de Premier League die na drie speelronden verrassend op de derde plek staat. De 37-jarige doelman komt over van Leeds United, dat uitkomt in de tweede profdivisie, en heeft een contract getekend voor één seizoen, meldde de club.

Coach David Wagner van Huddersfield lichtte op de website van de club toe dat keeper Green ervaring moet brengen in de ploeg. ,,Het is verstandig Green erbij te nemen omdat we achter eerste keus Jonas Lossl erg jonge keepers hebben.''

Green speelde eerder in de Premier League bij Norwich City, West Ham United en Queens Park Rangers en verdedigde in twaalf interlands het doel van het Engelse nationale team.

Nigel de Jong ook optie voor Ajax

Nigel de Jong keert ook mogelijk terug bij Ajax. Volgens de Telegraaf is er contact geweest tussen de Amsterdamse club en de ervaren middenvelder. De nog fitte De Jong (32) zou zelf open staan voor een terugkeer in de Arena.

Volledig scherm Nigel de Jong. © AFP

Siem de Jong keert terug bij Ajax