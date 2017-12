TT: Liverpool legt 84,4 miljoen neer voor Van Dijk, Kuwas houdt opties open

Brandley Kuwas was in de eerste seizoenshelft met drie goals en acht assists de belangrijkste speler van Heracles, maar het is maar de vraag of hij ook na de winter nog in het zwart en wit van de Almelose eredivisionist te bewonderen is. ,,Ik zou het niet weten. Ik heb tot nu toe niets gehoord van mijn zaakwaarnemer of de club. Ik heb ook uitgesproken dat ik niet weg moet of wil. Ik speel, heb een leidersrol gekregen en wil het seizoen graag afmaken", zegt de aanvaller.



De 25-jarige Kuwas begon zijn carrière bij Volendam, ging naar Excelsior en werd basisspeler in Almelo. "Als er een club komt, ga ik niet binnen twee dagen ja zeggen. Ik wil het alleen als ze me goed hebben bekeken."