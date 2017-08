TT: Marseille polst PSV'er Isimat, EL Hankouri van Feyenoord naar Willem II

Jeroen Zoet blijft bij PSV en gaat na de interlandperiode aan tafel met de leiding van PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De keeper uitte zondag zijn ongenoegen over het feit dat de club hem geen transfer wil laten maken. Aan de ene kant is hij vereerd dat PSV hem voor het elftal onmisbaar acht, maar Zoet had na ruim elf jaar PSV best een stap naar een nieuwe omgeving willen zetten. Een van de opties is dat Zoet een nieuw contract ondertekent, waarin duidelijke afspraken over een vertrek (in 2018) worden gemaakt. PSV vraagt 9,5 miljoen euro voor hem en dat heeft veel clubs afgeschrikt. Alleen West Ham United meldde zich volgens de clubleiding van PSV in Eindhoven (met een bod van 3 miljoen euro, red.), maar de praktijk is natuurlijk dat clubs zich vooral bij de zakelijk vertegenwoordiger melden. Toen ze van de vraagprijs hoorden, meldden ze zich niet meer bij PSV. Zoet staat onder meer in de belangstelling van Benfica, Crystal Palace, Newcastle United en Watford, maar tot een transfer is het niet gekomen.