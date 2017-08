TT: PSV houdt Locadia, De Jong en Bergwijn binnenboord

Slagveer nu al terug naar Nederland

Luciano Slagveer keert alweer terug in de eredivisie. FC Twente heeft de 23-jarige aanvaller tot aan het einde van het seizoen gehuurd van Lokeren. Hij speelde 136 officiële wedstrijden voor sc Heerenveen, waarin hij 25 keer tot scoren kwam. Begin deze zomer maakte Slagveer de overstap naar Lokeren. Bij de Belgische club speelde hij in de eerste weken van het nieuwe seizoen drie wedstrijden.



,,Het is in de eerste maanden in België niet geworden wat ik ervan had verwacht'', liet Slagveer weten. ,,Na de trainerswissel zou ik minder kans maken om te spelen en dat hoop ik bij FC Twente wel te realiseren. Ik wil mijzelf hier bewijzen en presteren met het elftal.''