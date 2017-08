TT: Real Madrid doet bod op De Gea, Boateng naar Eintracht Frankfurt

Langzaam maar zeker tellen we af naar 31 augustus, de laatste dag van de zomerse transfertermijn. Tot dan draait de carrousel nog op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze zomer bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Juventus wil nog trio spelers

Juventus heeft Blaise Matuidi bijna binnen, maar de regerend kampioen van Italië is nog lang niet uitgeshopt. Juve wil nog een back, een centrale verdediger en een middenvelder aan haar selectie toevoegen. Dat meldt Tuttosport. Ezequiel Garay (Valencia) zou de eerste optie zijn als centrale verdediger, al heeft ook Spartak Moskou interesse in de speler van Valencia.

Volledig scherm Garay. © EPA

Frank de Boer wil Leipzig-speler Burke

Sky Sports meldt dat Crystal Palace van plan is een bod te doen op vleugelaanvaller Oliver Burke van Leipzig. De 20-jarige Schot zou mogen vertrekken bij de Duitse nummer twee van vorig seizoen voor een bedrag van zo'n 19 miljoen euro. ,,Burke is een veelbelovende, jonge speler. We kijken echter ook naar andere spelers'', aldus De Boer.

Volledig scherm Burke (l) in actie tegen Benfica. © AFP

Kevin-Prince Boateng verkast naar Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt heeft vandaag de komst van Kevin-Prince Boateng afgerond. De 30-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor drie jaar in Frankfurt. ,,Hij heeft op grote toernooien en bij grote clubs gespeeld. Dat laat zien welke vaardigheden hij in huis heeft", beschrijft trainer Niko Kovac zijn nieuwste aanwinst.

De Ghanees, geboren en opgegroeid in Duitsland, liet woensdag zijn contract bij de Spaanse club Las Palmas ontbinden. Boateng wil graag in de buurt van zijn familie en kind gaan spelen en Frankfurt biedt hem die mogelijkheid. De halfbroer van Jérôme Boateng, verdediger van Bayern München, was afgelopen seizoen met tien doelpunten de topscorer van Las Palmas in La Liga.

Eintracht Frankfurt versterkte zich deze zomer al met de Nederlanders Jetro Willems en Jonathan de Guzman en de Franse spits Sebastien Haller.

Eintracht Frankfurt on Twitter Wer radelt denn da um die Wette?! 😉 🚴 #prince7 #SGE #Medizincheck

Real Madrid doet nieuwe poging voor De Gea

David De Gea zou volgens The Sun deze transferperiode nog de overstap kunnen maken naar Real Madrid. Volgens de Britse krant heeft De Koninklijke een bod van ruim 50 miljoen euro gedaan om de Spaanse doelman over te nemen van Manchester United. De Gea keepte van 2007 tot 2009 bij Atlético Madrid en is sindsdien actief in Engeland, waar hij al ruim 200 wedstrijden speelde voor United.

Volledig scherm De Gea. © REUTERS

Draxler aangeboden bij FC Barcelona

Volgens El Mundo Deportivo heeft Paris-Saint Germain de Duitser Julian Draxler aangeboden bij FC Barcelona. De Frans topclub staat onder druk om geld te innen vanwege het Financial Fair Play nadat het Neymar vorige week voor een recordbedrag van ruim 200 miljoen euro overnam van de Catalanen. Eerder vandaag kwam het gerucht dat Barça geïnteresseerd is in Ángel Di María, eveneens speler van PSG.

Volledig scherm Draxler namens PSG in duel met FC Barcelona in de Champions League. © EPA

Diego Costa in beeld bij Everton

Diego Costa is één van de meest besproken naam deze transferperiode. De spits van Chelsea wil weg bij de landskampioen, maar heeft nog altijd geen nieuwe club. Atlético Madrid wil de Spanjaard graag terughalen naar het oude nest, maar nu lijkt ook Everton een serieuze kanshebber op Costa binnen te halen. Dat meldt The Sun.

Volledig scherm Diego Costa. © REUTERS

AC Milan heeft trio uit Premier League in vizier

Crystal Palace-middenvelder Yohan Cabaye, Watford-speler Etienne Capoue en Nampalys Mendy (Leicester City) staan volgens Sportitalia in de belangstelling van AC Milan. De Italiaanse club is deze transferperiode al druk in de weer met het aantrekken van nieuwe spelers. Milan kocht eerder Leonardo Bonucci (Juventus), André Silva (FC Porto), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen), Ricardo Rodriguez (Vfl Wolfsburg), Lucas Biglia (Lazio) en Mateo Musacchio (Villarreal).

Gabi wil dat Diego Costa terugkeert

Atlético Madrid-middenvelder Gabi hoopt dat Diego Costa terugkeert bij de Spaanse club. Costa wil weg bij zijn huidige club, Chelsea, en wordt de laatste weken veelvuldig in verband gebracht met zijn oude liefde. Gabi meldt volgens Sky Sports: ,,Hij zit in een moeilijke situatie. Voor zover ik weet, wil Atlético hem terug en wil hij zelf terug. Chelsea zit echter dwars.''

Barcelona wil Di Maria als vervanger Neymar

The Sun meldt dat FC Barcelona de Argentijn Ángel Di Maria wil losweken bij Paris-Saint Germain. Barça is nog op zoek naar een topaankoop na het vertrek van Neymar. De Braziliaan maakte de overstap naar de Franse hoofdstad en nu bestaat dus de kans dat Di Maria de tegenovergestelde weg bewandeld. Countinho (Liverpool) en Ousmane Dembele (Borussia Bortmund) werden al begeerd door Barcelona, maar de clubs van beide spelers ligt nog altijd in de weg.

Volledig scherm Di Maria. © AP

AS Roma geeft hoop op komst Mahrez op

AS Roma heeft de hoop om Riyad Mahrez over te nemen van Leicester City opgegeven. De Italiaanse club zat lange tijd achter de sterspeler van de landskampioen van Engeland van 2015/2016 aan, maar richt haar pijlen volgens Italiaanse media nu op Munir El Haddadi, vleugelaanvaller van FC Barcelona. Volgens La Gazzetta Dello Sport wil de technisch directeur van Roma het 21-jarige talent graag overnemen van Barça.