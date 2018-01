TT: Sneijder kan naar Qatar, Zárate terug naar Argentinië

Zárate vervangt naar PSV vertrokken Romero

Sneijder op weg naar 'de zandbak'

Wesley Sneijder staat voor een vertrek bij OGC Nice. Volgens Franse media kan de middenvelder naar Qatar. Om welke club het gaat is nog onbekend. Nice wil meewerken een vertrek. De Oranje-international speelt pas sinds deze zomer in Zuid-Frankrijk. Hij kwam over van Galatasaray. Bij Nice speelde hij dit seizoen slechts vijf competitiewedstrijden. Sneijder stond eerder in de belangstelling van Los Angeles FC, een club uit de Amerikaanse Major League Soccer.

Pelupessy kan naar New York City FC

Heracles-aanvoerder Joey Pelupessy staat in de belangstelling van New York City FC. De Amerikaanse club, waar Patrick Vieira trainer is en David Villa de sterspeler, wil hem per direct overnemen. Gaat Joey Pelupessy naar Amerika of blijft hij nog vier maanden in Almelo? Als het aan Heracles-directeur Nico-Jan Hoogma ligt blijft hij, als het aan New York City ligt maakt hij de oversteek. ,,We laten Joey in principe niet gaan’’, laat Hoogma weten. Dat de club uit de Major League Soccer belangstelling heeft voor de 24-jarige aanvoerder uit Nijverdal bevestigt hij.