TT: Sparta hengelt naar Lammers, Feyenoord zonder Kramer naar Marbella

We meldden het gisteren al, maar nu is het definitief. De Chileense voetbalbond heeft Reinaldo Rueda aangesteld als nieuwe bondscoach. De 60-jarige Colombiaan moet gaan bouwen aan een ploeg die zich kan kwalificeren voor het WK van 2022 in Qatar. Rueda volgt Juan Antonio Pizzi op, die in oktober opstapte nadat hij met Chili naast kwalificatie voor het WK 2018 had gegrepen.



Pizzi beschikte over een ploeg met topspelers als Alexis Sánchez, Arturo Vidal en Claudio Bravo, maar toch miste de Zuid-Amerikaanse kampioen van 2015 en 2016 een ticket richting Rusland. De geboren Argentijn gaat zelf wel naar het WK. Pizzi werd kort na zijn vertrek bij Chili aangesteld als bondscoach van Saudi-Arabië. Bert van Marwijk leidde de Saudi's naar het WK, maar de Nederlandse trainer kon na de kwalificatie geen overeenstemming bereiken met de bond over een nieuw contract en vertrok daarop.



In eerste instantie leek Marcelo Bielsa de voornaamste kandidaat om als opvolger van Pizzi weer aan de slag te gaan bij Chili, maar de bond koos uiteindelijk voor Rueda. De Colombiaan werkte het afgelopen half jaar bij de Braziliaanse club Flamengo. Daarvoor vierde hij in eigen land successen met Atlético Nacional. Rueda veroverde met die Colombiaanse ploeg in 2016 de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League.



Rueda was eerder bondscoach van Colombia, Honduras en Ecuador. Met Honduras deed hij mee aan het WK 2010 en met Ecuador in 2014. Het contract van Rueda bij Chili loopt tot het einde van de kwalificatiereeks voor het WK 2022 en wordt automatisch verlengd als zijn ploeg zich plaatst voor het toernooi in Qatar.