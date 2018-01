TT: Trainer waarschuwt Ajax-aanwinst Bandé, Real wil Pochettino

Bandé moet op zijn tellen passen

Dennis van Wijk, de nieuwe trainer van de Belgische hekkensluiter KV Mechelen, heeft zich kritisch uitgelaten over aanvaller Hassane Bandé. De negentienjarige vleugelspits uit Burkina Faso, die komende zomer naar Ajax overstapt, kon de Nederlandse coach vrijdag in de verloren thuiswedstrijd tegen Excelsior Moeskroen (0-2) allerminst bekoren. ,,Op dit moment speelt hij speeltuinvoetbal'', liet Van Wijk na zijn eigen debuut bij Mechelen weten. ,,In de zone van de waarheid is hij niet resoluut in zijn beslissingen. In het begin van het seizoen was hij veel directer in zijn acties", oordeelde Van Wijk op Sporza.