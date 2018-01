TT: Twente rekent op komst Maher, Carroll moet Chelsea meer opties voorin geven

José Mourinho laat Timothy Fosu-Mensah niet lang meer in onzekerheid. De 20-jarige verdediger, die dit seizoen verhuurd wordt aan Crystal Palace, krijgt snel te horen of hij een toekomst heeft bij Manchester United, weet The Mirror. Fosu-Mensah maakt na een moeizaam begin een prima indruk bij The Eagles - onder Roy Hodgson, de opvolger van Frank de Boer die hem naar Selhurst Park haalde, is hij een vaste waarde. Fosu-Mensah zegt dat hij regelmatig contact heeft met Mourinho. ,,Hij is positief. Het is goed af en toe contact te hebben, hij zei dat ik zo door moet gaan. Ik wil graag terugkeren op Old Trafford en daar voor mijn kans strijden." De verdediger ligt tot medio 2020 vast in Manchester.