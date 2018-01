TT: Vitesse aast op Rus, Klaassen mag maar wil niet weg

Vitesse mikt op Russische versterking. De Arnhemse eredivisieclub wil deze winter verdediger Vyacheslav Karavaev losweken van Sparta Praag.



De interesse van Vitesse in Karavaev wordt gemeld door Tsjechische media. De Arnhemse club gaat desgevraagd niet op namen in.



Vitesse kan versterking op de flanken in de verdediging goed gebruiken. De backposities zijn dun bezet. Zeker nu Alexander Büttner is teruggezet naar de beloften is op links alleen Lassana Faye beschikbaar. Arnold Kruiswijk kampt met een blessure, die hem dit seizoen grotendeels buitenspel houdt.



Karavaev is een 22-jarige verdediger, die is opgegroeid bij CSKA Moskou en eerder heeft gevoetbald bij Dukla Praag en Jablonec in Tsjechië. Hij kan zowel links achterin als op de rechtervleugel uit de voeten.