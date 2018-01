TT: Vitesse zet Tornes in de wachtkamer, De Kogel naar Schotland

De winterse transfercarrousel draait alweer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze maand bij. Mis niets in deze rubriek.

Zschusschen op proef bij GA Eagles

Felitciano Zschusschen is deze week op proef bij Go Ahead Eagles. De 25-jarige aanvaller stond afgelopen jaar nog onder contract bij het Schotse Inverness Caledonian. Zschusschen maakte zijn debuut als prof bij FC Twente. Daarna speelde de voetballer, die als linksbuiten en spits uit de voeten kan, voor onder meer FC Oss, NAC, FC Dordrecht en het Duitse Saarbrucken. Zschusschen traint deze week op voorspraak van technisch adviseur Paul Bosvelt mee bij GA Eagles. Zschusschen speelde ook negen interlands voor Curaçao waarmee hij in 2017 de Caribbean Cup wist te winnen.

De Kogel op weg naar Schotland

De proefperiode van Leon de Kogel in Vietnam is op niets uitgelopen. De spits van Go Ahead Eagles keerde dinsdag terug uit het Aziatische land, waar hij sinds eind vorige week op proef was bij Tanh Hoa Football Club. Daarmee is de buitenlandse droom van De Kogel overigens nog niet voorbij. De 26-jarige spits ging gisteren gelijk door naar Schotland, waar hij een contract probeert te verdienen bij Heart of Midlothian FC. De profvoetbalclub uit Edinburgh is de huidige nummer vijf van Schotland. Slaagt De Kogel niet in zijn missie, dan haakt hij weer aan bij de Deventer selectie van trainer Jan van Staa.

Volledig scherm DEVENTER, Stadion de Adelaarshorst, 20-10-2017 , seizoen 2017 / 2018, Jupiler League, Go Ahead Eagles - Jong Ajax.Go Ahead Eagles speler Leon de Kogel viert de 4-1 © Niels Boersema

Tornes in wachtkamer bij Vitesse

Vitesse zet Michael Tornes in de wachtkamer. De Arnhemse club wil de komende maanden bekijken of de Deen nog wel in aanmerking komt voor een nieuw contract. De Gelderse eredivisionist wil juist met de andere keepers in de stal verder. Vitesse toont alle vertrouwen in Jeroen Houwen (21) en Bilal Bayazit (18). De jonge keepers hebben een aanbieding voor een meerjarig contract in Arnhem op zak. Eerste doelman Remko Pasveer (34) ligt nog tot juli 20202 vast. Technisch directeur Marc van Hintum is volop bezig met het nieuwe seizoen. De interim 'td' gaat ervan uit dat Milot Rashica (21) in de zomer vertrekt. Er is volop belangstelling voor de Kosovaar.