Tuchel roept morrende Mbappé tot de orde: ‘Hij moet keuzes accepteren’

Bosz gelooft in kleine kans Leverkusen: ‘Rekenen heeft geen zin’

18:43 Peter Bosz weet dat de kans klein is, maar hij gelooft er wel in. Om door te gaan in de Champions League moet Bayer Leverkusen niet alleen afrekenen met Juventus, maar ook hopen dat Atlético Madrid punten laat liggen tegen het al uitgeschakelde Lokomotiv Moskou.