Tuchel vreest dat Mbappé meer tijd nodig heeft

Flemming helpt PEC Zwolle aan eerste oefenzege van het seizoen

21:09 In de bossen bij Epe herstelde PEC zich woensdagavond tegen AZ redelijk van de povere vertoning van vier dagen eerder in Leeuwarden. Een doelpunt van Zian Flemming was genoeg voor de eerste oefenzege van het seizoen: 0-1.