Tumolero wint 5000 meter, brons voor 20-jarige Bosker

Jan Blokhuijsen belandde net naast het podium en werd vierde in 6.21,97. Simon Schouten werd zevende in 6.30,08. Natuurlijk ontbraken enkele gekende namen op deze afstand. Sven Kramer, de beste aller tijden op de 5000 meter, laat dit toernooi verstek gaan, evenals provinciegenoot Jorrit Bergsma. Wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen is evenmin aanwezig in Kolomna.



De nummer twee werd Roemjantsev in november vorig jaar door het IOC levenslang verbannen van de Olympische Spelen wegens dopingpraktijken bij Sotsji 2014. Hij heeft bij het sporttribunaal CAS beroep aangetekend tegen zijn olympische schorsing voor het leven. De internationale schaatsunie ISU heeft mede daarom het vonnis nog niet overgenomen. De Rus mocht derhalve bij de EK in eigen land van start gaan.