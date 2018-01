Tumultueuze finale van ONK krijgt nog een staartje

Simon Schouten (Royal A-ware) en Rick Smit (AB vakwerk) hebben beiden de rode prent gekregen voor hun gedrag in de finale. Schoutens ploeggenoot Arjan Stroetinga heeft er zelfs twee gekregen, een unicum in de vaderlandse geschiedenis van het marathonschaatsen.

In de laatste meters van het kampioenschap wordt sprinter Gary Hekman, tweevoudig ONK-winnaar, opzichtelijk gehinderd door Schouten. Hekman komt in de sneeuwrand terecht en raakt bij terugkeer op de baan in de clinche met Stroetinga. Die komt ten val en neemt daarbij Smit mee. Zowel Smit als Hekman willen na de streep verhaal halen bij Stroetinga. Daarbij ontstaat een handgemeen tussen de rijders.

Tussen beide ploegen botert het al langere tijd niet en volgens AB Vakwerk-ploegleider Roy Boeve is Hekman daar in de wedstrijden vaak de pineut van. ,,Hij wordt in iedere wedstrijd gehinderd of aan hem getrokken, maar het gebeurt nu zelfs ook in de sprint’’, aldus Boeve, die kort na afloop van het ONK aandrong op acties van de jury.