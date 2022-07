Tunesische Jabeur zorgt voor bijzondere primeur en treft Rybakina in finale Wimbledon

Hockey­sters pas over zes dagen in actie voor kwartfina­le na zege op dappere WK-debutant

De Nederlandse hockeysters staan in de kwartfinales van het WK. Ze wonnen ook hun derde groepswedstrijd, al ging het moeizaam tegen WK-debutant Chili. Opnieuw waren veldgoals schaars, maar de treffer van Eva de Goede was wel wonderschoon: 3-1. De hockeysters komen pas over zes dagen weer in actie.

