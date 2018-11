Turnster Céline van Gerner op hoge hakken naar Soof de Musical

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Het is even wat anders dan een normaal surfboard, maar foilboarding bevalt surfer Kiran Badloe uit Lelystad ook wel! Zweven boven het water! Cool!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@kiranbadloe) op 19 Nov 2018 om 5:25 PST

Terwijl het hier in Nederland steeds kouder wordt, zoeken topatleten hun heil in warmere oorden. Zoals de Apeldoornse Marije van Hunenstijn, die de komende weken onder de Turkse zon gaat trainen. Dat ziet er een stuk aantrekkelijker uit dan de voorspelde vrieskou hier in elk geval.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@marijevhunenstijn) op 19 Nov 2018 om 2:35 PST

Dat geldt overigens niet voor Justin Kimmann, de talentvolle broer van BMX’er Niek Kimmann. Justin traint gewoon binnen in Nederland, omdat het kan. Bij vader en moeder thuis in Dedemsvaart staat een heuse indoor fietscrossbaan. Comfortabel hoor.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@justinkimmann) op 18 Nov 2018 om 4:19 PST

Dan heb je al de kampioenstrui van Europa om de schouders, maar dan wil je natuurlijk ook weer een keer winnen! Dat deed Europees kampioene Annemarie Worst uit Nunspeet zondag in de Flandriencross in het Belgische Hamme. En dat telde, ook voor Annemarie zelf: ‘So happy with my first win in this beautiful jersey!’

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@annemarieworstx) op 18 Nov 2018 om 11:42 PST

Klopt! Je moet het helemaal zelf doen tienkamper Eelco Sintnicolaas! Niemand anders gaat het voor jou doen. Dus traint de Apeldoorner zich het snot voor de ogen in het krachthonk. Best indrukwekkend trouwens, dumbbells van 25 kilo per stuk..... Powerrrrrrr.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@eelcotienkamp) op 19 Nov 2018 om 1:59 PST

Da's weer eens wat anders dan een turnpakje. Turnster Céline van Gerner is helemaal klaar voor een avondje vertier. De Emmeloordse, die terugkomt van een achillespeesoperatie, bezocht afgelopen weekend Soof de Musical. Waar ze van de Internationale Turnfederatie niet meer geschminkt haar vloeroefening mag doen, gaat Van Gerner in haar eigen tijd natuurlijk wel goed verzorgd op pad. Op best hoge hakken overigens, als dat maar goed gaat....