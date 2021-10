Turnster Elze Geurts uit Raalte mag hopen op finaleplek op WK in Japan

De top acht turnsters op sprong, met een maximum van twee per land, mogen zaterdag aantreden in de eindstrijd. Geurts, die in Kitakyushu haar WK-debuut maakte, blikt terug op een gedegen optreden. ,,Mijn eerste sprong (de yurchenko met dubbelschroef, red.) was gewoon zoals ik het kon. De tweede was in de trainingzaal wat lastiger dan thuis. De pegasus hier is wat harder dan het paard waar ik op heb getraind, maar dat hij er hier uitkwam was heel fijn”, zei Geurts achteraf.