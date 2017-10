Twee aanwinsten voor WaowDeals Pro Cycling van Marianne Vos

WaowDeals Pro Cycling versterkte zich onlangs ook al met Dani Rowe en Sabrina Stultiens. Volgende maand komt de nieuwe selectie voor een eerste keer bijeen. De groep gaat dan op trainingskamp naar Australië. Daar wordt de aftrap verricht voor het nieuwe seizoen, dat voor WaowDeals Pro Cycling in januari in de Santos Women's Tour in Australië begint. Enkele rensters komen deze winter bovendien uit in de cyclocross.