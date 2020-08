Twee coronagevallen bij AZ-tegenstander Viktoria Plzen, geen spelers positief

De spelers en trainers van Viktoria Plzen zijn vanaf vandaag opgesloten in een hotel en blijven daar tot en met dinsdag als de ploeg naar Nederland vertrekt. Bij Plzen bestaat nu de vrees dat het team eenzelfde lot wacht als de Slowaakse club Slovan Bratislava, dat niet kon afreizen naar de Faeröer Eilanden voor de voorrondewedstrijden in de Champions League tegen Klaksvik omdat het hele team gesommeerd werd om in quarantaine te gaan. De wedstrijd werd daarop uitgesteld naar vandaag. Daarop stuurde Slovan een B-team, maar in dat team bevond zich ook weer een positief geval.



Corona schopt ook de voorbereiding van AZ al enigszins in de war. De Alkmaarders konden gisteren geen oefenwedstrijd spelen tegen Fortuna Sittard door een coronageval bij die club. In plaats daarvan voetbalt het vanavond tegen Telstar. AZ was nog niet bekend met de coronagevallen bij de tegenstander van woensdag.