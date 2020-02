Twee keer goud voor Nederland op teamsprint

Klompenhou­wer pakt Europese titel voor achtste keer

0:48 Therese Klompenhouwer heeft voor de achtste keer op rij de Europese titel in de biljartdiscipline driebanden veroverd. De 37-jarige Nijkerkse duldde in de finale van de titelstrijd in het Turkse Antalya geen tegenstand van haar landgenote Karina Jetten. Ze won met 30-21 in 20 beurten.