Twee mannen schuldig bevonden aan overval Mark Cavendish: lange gevangenisstraffen geëist

Voormalig wereldkam­pi­oen Maier steunt kritische Bay­ern-doel­man Manuel Neuer

Voormalig Bayern München-doelman Sepp Maier heeft alle begrip over de onvrede bij Manuel Neuer nadat keeperstrainer Toni Tapalovic werd ontslagen. Maier, 78 jaar inmiddels en doelman van het Duitse elftal dat in 1974 ten koste van Nederland wereldkampioen werd, noemt het een ‘verkeerd besluit’ van de directie van de club. Dat vertelt hij in een interview met het Duitse Sport1.

13:09