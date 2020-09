Twee medewerkers van Arkéa-Samsic blijven in hechtenis

KNVB en FC Emmen toch in gesprek over sponsor­deal met seksshop

11:42 De KNVB en FC Emmen gaan dinsdag alsnog in gesprek over de veelbesproken sponsordeal die de eredivisieclub heeft gesloten met de online-seksshop EasyToys. Bij dat gesprek is volgens een woordvoerder van de bond onder anderen KNVB-directeur Eric Gudde aanwezig.