Twee persoonlijke records op dag 1 van NK meerkamp brengen Lauri voorlopig naar zesde plaats

12 februari RKC Waalwijk heeft hele goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie door drie punten te pakken tegen hekkensluiter FC Emmen, dat na 22 duels nog altijd zonder zege is en afkoerst op degradatie. Het zag er lang niet naar uit, maar een geweldig afstandsschot van Ahmed Touba in de 90ste minuut bezorgde de Waalwijkers de volle buit.