Twee uit twee voor Demi Vollering in Baskenland

Vollering blijft dankzij haar tweede dagsucces op rij ook leidster in het algemeen klassement. Morgen volgt de slotetappe in San Sebastián, met onder meer de beklimming van de befaamde Jaizkibel.

In de tweede etappe was Vollering samen met onder andere landgenote Paulina Rooijakkers (Canyon//SRAM Racing), gisteren tweede in de openingsrit, weggereden uit het uitgedunde peloton. Het vijftal hield stand tot de oplopende slotkilometer. Daar had Vollering aan één stevige versnelling genoeg om de zege te pakken, voor de Canadese Olivia Baril (Valcar-Travel & Service) en de Italiaanse Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope). Rooijakkers eindigde als vierde.



Vollering gaat de slotrit in met een voorsprong van 22 seconden op Rooijakkers. De Amerikaanse Kristen Faulkner (Team BikeExchange-Jayco) is de nummer drie van het algemeen klassement, met een achterstand van 42 tellen op Vollering.