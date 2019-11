Twee wereldbekertickets voor kritische Carlijn Achtereekte

AUDIOFRAGMENTMissie geslaagd. Toch? Ze heeft twee wereldbekertickets in de zak, maar verlaat met een gezicht op onweer de ijsbaan na haar 5000 meter. Daarop werd Carlijn Achtereekte derde, in een tijd van 6.59,25 minuten en dat viel haar flink tegen.

,,Natuurlijk moet ik blij zijn met twee startbewijzen voor de wereldbekers, vorig jaar stond ik hier niet eens na de vijf kilometer", begint Achtereekte haar relaas. ,,Maar ik wilde vooral een hele goede race rijden en dat is me niet gelukt.” Vorig jaar reed Achtereekst op het NK Allround een persoonlijk record van 6.49,81 minuten en richtte zich nu op een tijd van rond de 6.50 minuten.

De tijd die ze nu reed was voldoende voor de derde plek, maar de manier waarop kon de Lettelse niet bekoren. ,,Ik ging veel te hard weg, de eerste ronde ging in 30,9 seconden. Dat is veel te snel, al had ik op 31,8 of gericht. Maar ik maak veel te vroeg snelheid. Dat gaat vanzelf lijkt wel en dat is nieuw voor mij. Normaal gesproken moet ik echt op gang komen. Nu is het andersom en rijd ik de eerste rondes te snel. En dat moest ik halverwege de race bekopen.”

Boos

De rondetijden van Achtereekte doken al snel in de 34 plus, wat veel te langzaam voor haar is. ,,Ik hoorde bij de wissel Jac (coach Jac Orie, WVZ) al schreeuwen. Die was echt boos op me. Rondes van 34 seconden past niet bij mij en is ook zeker niet nodig volgens hem. Hij weet dat ik fit genoeg ben voor 33'ers, maar ik kon niet meer schakelen.”

Niet tevreden, maar wel twee tickets voor de wereldbekers. ,,Met de 3000 meter was ik wel tevreden hoor, tenminste met de tijd. De race zelf kan nog veel beter. En op de 5000 meter moet ik nog groeien. Daar heb ik dan de wereldbeker in Nur-Sultan (het voormalige Astana in Kazachstan, WVZ) voor om beter te worden. Vorig jaar moest ik direct op het NK afstanden na de kerst goed zijn en dat lukte toen niet. Daarom miste ik de vijf kilometer op het WK afstanden. Die wil ik nu wel halen.”