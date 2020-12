Tweede dag WKKT gaat de boeken in als historische dag

De middag begon met het duel tussen Femke Kok en Jutta Leerdam op de 500 meter. Kok won met overtuigende cijfers de eerste manche in 37,08 seconden en kwam slechts 0,02 tekort voor het Nederlands record én een baanrecord. Leerdam finishte in een nieuw persoonlijk record als tweede op 0,15 seconden. Later op de middag probeerde Kok het record onder ideale luchtomstandigheden wel uit de boeken te rijden, maar mede door een eerste valse startpoging kwamen Kok en Leerdam niet bij de tijden die ze in de eerste manche schaatsten. Suzanne Schulting verbeterde zich wel en plaatste zich daarmee voor het WK afstanden.

De 1.500 meter voor mannen was toen al verreden. Patrick Roest maakte net als op de 5.000 meter een dag eerder indruk en won de afstand met minimaal verschil. Thomas Krol werd tweede op 0,06 seconde. Sven Kramer nam het op tegen Krol, maar stelde met een zeventiende plek teleur en greep zelfs naast een ticket voor het EK Allround, het toernooi dat hij al tien keer wist te winnen. Kjeld Nuis werd derde en verzekerde zich van het derde en laatste WK-startbewijs.

Wüst slaagde er net als Kramer ook niet in om een EK-ticket veilig te stellen. Hoewel ze zaterdag nog verdienstelijk als tweede eindigde, was ze op de 3.000 meter niet in staat om mee te doen om de hoofdprijzen. In een rechtstreeks duel werd ze met bijna vier seconden verslagen door Joy Beune, die als derde eindigde op de 3.000 meter. Antoinette de Jong pakte in een nieuw baanrecord de winst in 3.57,32. Irene Schouten slaagde er ondanks een sterke slotronde niet in om die tijd te verbeteren, al reed ze met 3.57,87 wel een nieuw persoonlijk record.

De dag werd afgesloten met een chaotische massastart. Vijf schaatsers reden al vroeg in de wedstrijd weg, maar hoewel er werd omgeroepen om als gedubbelde schaatser de wedstrijd te verlaten, werd er aan die oproep geen gehoor gegeven. In een compleet peloton drukte Sjoerd den Hertog zijn schaats net iets eerder over de streep dan Mats Stoltenborg.

