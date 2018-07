Tweede plek én tijdritzege Dumoulin, Thomas wordt eindwinnaar

Door Sjors Tanis



Dumoulin wordt, mits hij zondag in de slotetappe finisht, de eerste Nederlander op het podium van de Tour sinds Erik Breukink in 1990.



Thomas leek in de tijdrit zijn suprematie te onderstrepen, maar nam geen risico's in het laatste deel, waardoor de strijd om de dagzege ging tussen Dumoulin en Chris Froome. Die laatste was lange tijd een fractie sneller, maar aan de finish was wereldkampioen tijdrijden Dumoulin amper één tel sneller dan de viervoudig Tourwinnaar.



Froome zal echter niet te lang balen van de nederlaag in de tijdrit. Hij verwees in het eindklassement LottoNL-Jumbo-renner Primoz Roglic naar plek vier. De Sloveen, gisteren nog winnaar van de laatste bergrit, reed een matige rit tegen de klok en verspeelde zijn podiumplaats. Steven Kruijswijk behield zijn vijfde plaats in het klassement.



Froome en Dumoulin zetten overigens een unieke prestatie neer. Beide renners eindigen, mits ze morgen de finish halen, zowel in de Giro als de Tour op het podium; Froome won de Giro en zal de Tour als derde beëindigen, Dumoulin werd in zowel de Giro als de Tour tweede.



Naast de strijd om het geel waren ook de overige klassementen al - zo goed als - beslist; Peter Sagan wint de groene puntentrui, Julian Alaphilippe de bolletjestrui voor beste klimmer en Pierre Latour gaat met de witte jongerentrui naar huis.



Morgen volgt nog een rit van Houilles naar Parijs, waarin er niet meer om het klassement wordt gestreden maar het alleen nog om de dagzege gaat. De kans is groot dat het peloton in Parijs gaat sprinten.