Tweede Superprestigezege veldrijdster Alvarado

Esmee Visser ook de beste op 5000 m

14:52 Esmee Visser heeft bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf ook de beste tijd gereden op de 5000 meter. De olympisch kampioene op deze afstand finishte in de laatste rit in een tijd van 6.52,75. Een dag eerder was ze tijdens de Nederlandse selectiewedstrijden in Heerenveen ook de snelste op de 3000 meter (4.00,27).