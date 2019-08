Tweede tijd voor Verstappen in eerste training GP van Hongarije

Primeur Stéphanie Frappart fluit Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea

13:11 Stéphanie Frappart is door de Europese voetbalbond UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de Europese Supercupfinale tussen Liverpool en Chelsea op woensdag 14 augustus in Istanbul. Het is voor het eerst dat een vrouw een wedstrijd van de mannen op het hoogste Europese niveau fluit.