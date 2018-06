Tweeling Ronaldo is jarig, Icardi op safari, dochter MVG kruipt in beker

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

'Gefeliciteerd lieve kinderen'

Eva en Mateo, twee van de kinderen van Cristiano Ronaldo, vieren vandaag hun eerste verjaardag. Op Instagram feliciteert de Portugees zijn tweeling.

Os meus bebés Eva e Mateo cumprem hoje o seu primeiro aniversário! Parabéns meus queridos filhos!👏🏽🎂😘😘 875.1k Likes, 7,595 Comments - Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Instagram: "Os meus bebés Eva e Mateo cumprem hoje o seu primeiro aniversário! Parabéns meus queridos..."

Zoë van Gerwen kruipt in bokaal

Michael van Gerwen kon er hard om lachen, toen zijn dochtertje Zoë in een van zijn vele trofeeën was gekropen.

LoL 656 Likes, 8 Comments - Michael van Gerwen (@mvg180) on Instagram: "LoL"

Sané kan nog lachen na missen WK

Het was ongetwijfeld een bittere pil voor Leroy Sané dat hij buiten de selectie van Duitsland voor het WK is gevallen. De aanvallende middenvelder van Manchester City bleek zijn gevoel voor humor in ieder geval nog niet kwijt. Zijn Engelse ploeggenoot Kyle Walker twitterde een foto waarop hij water uitspuugt met als bijschrift. 'Als je er achter komt dat Leroy Sané niet naar het WK gaat.' Niet veel later reageerde Sané gevat. 'Je hebt geluk, wees nou maar blij dat je niet tegen mij hoeft te voetballen.' Later vandaag meldde Sané op Instagram dat hij nog steeds zeer teleurgesteld is, maar dat hij het besluit van Joachim Löw moet respecteren. ,,Ik kom sterker terug.''

Kyle Walker on Twitter When you find out @LeroySane19 isn't going to the World Cup 😧

Icardi op safari

Het onbegrip in Milaan over het niet-selecteren van de Argentijnse topspits Mauri Icardi voor het WK in Rusland is nog altijd groot. Zelf verbijt de topscorer van Inter de teleurstelling in Afrika tijdens een safari met mevrouw Icardi.

🐘 A F R I C A 🐘 @wanda_icardi ✨🌍 49.9k Likes, 1 Comments - Mauro Icardi (@mauroicardi) on Instagram: "🐘 A F R I C A 🐘 @wanda_icardi ✨🌍"

Yuri denkt aan Tokio

Yuri van Gelder en Rio; iedereen kent het verhaal. De ringenspecialist werd weggestuurd van de Spelen in Brazilië na een stapnacht in Rio de Janeiro. Zijn carrière leek over, maar inmiddels is Van Gelder weer up and running. Dus, zo vraagt hij zichzelf ook af, kan Tokio nog?

Yuri van Gelder on Twitter Just thinking about it 🤔 #olympics #gymnastics

Shanice van de Sanden feliciteert 'Sara'

Shanice van de Sanden, twee weken geleden de held van Olympique Lyon in de finale van de Champions League, feliciteerde vanmorgen haar moeder die haar 50ste verjaardag viert. 'Wat ben ik trots op je!'

VAN HARTE GEFELICITEERD LIEVE MAMA❤️ 50 jaar! Wat ben ik trots op je! Ik hoop nog heel veel jaren van jou te mogen genieten! Je bent een wonder moeder! Ik hou van je.. voor altijd! Dikke kus en knuffel mam. 🎈🎁🎉🎊 2,341 Likes, 35 Comments - Shanice Van De Sanden (@svandesanden) on Instagram: "VAN HARTE GEFELICITEERD LIEVE MAMA❤️ 50 jaar! Wat ben ik trots op je! Ik hoop nog heel veel jaren..."

Anouk knuffelt een varkentje

Voormalig Oranje Leeuwin Anouk Hoogendijk was gisteren op de boerderij voor een aflevering van Superstar Chef, waarin acht van de beste koks van het land samen met acht bekende kandidaten als duo een culinaire strijd aangaan. Hoogendijk knuffelde even een varkentje. 'Hoe cute is this one?'

How cute is this one? #babe #gaasterland #superstarchef #vanavondtezien 54 Likes, 2 Comments - Anouk Hoogendijk (@anoukhoogendijk) on Instagram: "How cute is this one? #babe #gaasterland #superstarchef #vanavondtezien"

Aad de Mos met kleinkinderen in de draaimolen

Aad de Mos maakte er vandaag een dagje Efteling van. De oud-voetbaltrainer en analyticus genoot in de draaimolen van zijn kleinkinderen.

@efteling #kiet #kleinzoon❤️ #genieten #draaimolen 23 Likes, 2 Comments - Aad De Mos (@aad300) on Instagram: "@efteling #kiet #kleinzoon❤️ #genieten #draaimolen"

Peter Sagan werkt zich in het zweet

Peter Sagan wil zich deze zomer revancheren voor zijn vroegtijdige aftocht vorig jaar in de Tour de France. De wereldkampioen zit daarom niet stil, zo laat hij zien in een indrukwekkend filmpje vanuit de sportschool.

Peter Sagan on Twitter Core training session with some stretching as well... @GoPro https://t.co/KZeZ102E6d