Tweet van oud-PSV’er Angeliño leidt tot ophef: ‘Niet zo intelligent’

Leipzig had voorafgaand aan het duel met Borussia Mönchengladbach van zaterdag op Twitter gemeld dat Angeliño ontbrak ‘vanwege een lichte spierblessure’. De Spanjaard, een van de uitblinkers dit seizoen, reageerde met de mededeling dat er geen sprake was van een spierprobleem en dat hij fit was. Niet veel later verwijderde hij het bericht weer.

,,Natuurlijk zullen we dit met hem bespreken”, zei Nagelsmann na het met 3-2 gewonnen duel met Mönchengladbach. ,,Hij kan dit soort berichten voortaan beter niet meer plaatsen. Het was niet zo intelligent.” Volgens de coach bedoelde Angeliño er niets kwaads mee. ,,Hij wil altijd spelen, je moet hem afremmen. Hij wordt nerveus als hij een duel moet missen. Maar op een scan was te zien dat er sprake was van een spierblessure. Misschien keek hij even de andere kant op. We willen niet dat hij er langer uit ligt.”