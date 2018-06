Tweevoudig winnaar Murray onder voorbehoud actief op Wimbledon

De voormalige nummer 1 van de wereld stond bijna een jaar aan de kant vanwege een slepende heupblessure. De 31-jarige Schot maakte onlangs op Queen's zijn langverwachte rentree, maar verloor direct in de eerste ronde. Deze week bereikte hij in Eastbourne de tweede ronde.



,,Het gaat steeds beter, maar het kost heel veel tijd om mijn oude niveau weer te halen'', zei de man die Wimbledon in 2013 en 2016 won. Murray kreeg van de organisatie geen beschermde status en is dus ongeplaatst. Hij treft Benoît Paire in de eerste ronde. Vorig jaar versloeg hij de Fransman in ronde vier. Na zijn nederlaag in de kwartfinale tegen Sam Querrey werden de heupklachten te groot om verder te gaan.