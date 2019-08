Twijfelachtige eer voor Gasly: leider van het schadekampioenschap

Door Rik Spekenbrink Op het Amerikaanse sociale nieuwsforum Reddit houdt een gebruiker, ene ‘basspro24chevy’, na elke grand prix bij hoeveel schade de twintig coureurs hebben opgelopen. Hij noemt het ‘World Destructor’s Championship’. Voor mij was het een nieuw lijstje, in de sport die stijf staat van de statistieken. De maker pretendeert geen waterdichte rekenmethode te hanteren en zegt er meteen bij dat hij de prijzen van alle onderdelen ook maar gewoon op internet heeft opgezocht. Het is kortom zeker geen wetenschappelijke publicatie, maar het geeft wel een aardige indruk van de brokken die de F1-piloten hebben gemaakt. Pierre Gasly, teamgenoot van Max Verstappen, heeft de twijfelachtige eer de ranglijst van 2019 aan te voeren. Dat heeft twee oorzaken. Om te beginnen de testweken in Barcelona, nog voor de start van het seizoen. De Fransman, net nieuw bij het team van Red Bull Racing, kende daar een valse start. Hij crashte twee keer en liep daar al 2,2 miljoen dollar aan schade op. Vorige week in Duitsland kwam er door ongelukken in de vrije training en de race een waslijst aan kapotte onderdelen bij. Telt u mee: twee voorvleugels, twee barge boards, een ophanging, twee wielen, een ‘side pod’, een achtervleugel, twee vloeren, en een setje remmen. Totale schade: ruim 1 miljoen dollar. Het brengt zijn totaal op 3.503.000 dollar.

Of de schade wordt veroorzaakt door een eigen fout of buiten de schuld van de rijder om, wordt door de bedenker van het ‘kampioenschap’ niet meegewogen. Maar een kapotte motor, waarvoor hij liefst 8 miljoen dollar rekent, wordt alleen meegeteld als die de geest heeft gegeven door een crash. Nog geen van de coureurs heeft daardoor een motor op zijn boetelijst staan.



Max Verstappen bezet een keurige 17de plek op de lijst. Hij heeft in elf grands prix iets meer dan een half miljoen dollar schade gereden. Oostenrijk was ondanks zijn zege nog het ‘duurste’ weekeinde. Door de hoge kerbstones gingen er bij Red Bull onder meer een paar voorvleugels doorheen.



Een Formule 1-team dat minder goed in de slappe was zit, kan maar het best Kimi Räikkönen aantrekken. De ervaren Fin is volgens de bedenker van het officieuze WK nog altijd schadevrij.