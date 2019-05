Twitter gaat los op huzarenstukje Liverpool

Samenvatting Klopp: Kids liggen op bed, nu mag het eruit: dit was ‘fucking unbelieva­ble’

23:49 Jürgen Klopp heeft al best wat meegemaakt als manager. Historische avonden in Dortmund én Liverpool passeerden de revue. Maar zo'n avond als vanavond was zelfs voor de Duitser nauweleijks in woorden te vatten. ,,Eens even kijken, hoe laat leven we? Ah, het is al tien over tien. Mooi, dan liggen de meeste kids op bed; nu mag het eruit: dit was fucking unbelievable.”