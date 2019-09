UCI en Zwift komen met een WK Esports in 2020

VIDEO / Fotoreeks Celebri­ties en topgolfers hand in hand in Schotland

20:01 Topgolfers, filmsterren, oud-profvoetballers en andere beroemdheden spelen deze dagen samen bij het Alfred Dunhill Links Championship op de The Old Course van St Andrews in Schotland. Profgolfers vormen daarbij voor de tiende keer in de historie een team met celebrities. Zo speelt Ruud Gullit samen met zijn landgenoot Wil Besseling en vormt Justin Timberlake een koppel met Justin Rose. Andere beroemdheden zijn onder anderen de voormalige topvoetballers Luis Figo, Jamie Redknapp en Andrei Sjevtsjenko, oud-voetballer en acteur Vinnie Jones, zanger Ronan Keating, acteur Bill Murray, voormalig toproeier Sir Steve Redgrave en zanger Huey Lewis. Bekijk hier de mooiste foto's.