UCI gaat experimenteren met gemengde estafette bij WK veldrijden

Samenvatting Inter draait wedstrijd in drie minuten volledig om, winst voor De Roon en Koop­meiners

0:26 Inter gaat na vijf duels aan de leiding in de Serie A. De regerend landskampioen met Stefan de Vrij als basisspeler was op bezoek bij Fiorentina met 3-1 te sterk. Atalanta won met Marten de Roon en Teun Koopmeiners in de basis in eigen huis van Sassuolo.