UCI gaat zeges van Cancellara onderzoeken

Beschuldigingen

Cancellara is vaker in verband gebracht met mechanische doping. De Zwitser, die vorig jaar afscheid nam van de wielersport, heeft alle beschuldigingen altijd ontkend. David Lappartient, de nieuwe voorzitter van de UCI, heeft aan de wielersite Cyclingnews laten weten dat de aantijgingen van Gaimon reden voor een onderzoek zijn.

,,Want we moeten precies weten wat hier aan de hand is. Ik ken de geruchten maar we moeten dit nu onderzoeken. Dat is ons werk. We vechten tegen mechanische doping. Ik wil dat de supporters de resultaten en controles van de UCI kunnen vertrouwen.''