‘UCI herziet regels, deur naar Tour wagenwijd open voor Van der Poel’

De kans dat Mathieu van der Poel dit jaar de Tour de France rijdt, is weer een stuk groter geworden. De wereldwielerbond UCI is van plan de regels voor deelname van ploegen en het aantal renners per ploeg te herzien. Dat zet de deur wagenwijd open voor een aantal procontinentale ploegen, waaronder die van Van der Poel.

Vorig jaar namen 21 ploegen van acht renners deel aan de Tour (168 renners in totaal). Als het aantal renners per ploeg van acht naar zeven wordt verminderd, bestaat het peloton uit 147 man. Dat laat nog plaats over voor 21 renners, of drie extra ploegen van zeven renners uit het procontinentale circuit. Zoals het Alpecin-Fenix van Van der Poel.

Dat lost voor de UCI meteen het probleem op om een kalender voor de procontintale teams samen te stellen naast de WorldTour-kalender. Die was heel moeilijk in te vullen in de korte tijd die er dit jaar mogelijk nog wordt gekoerst.

Van der Poel zou de Tour aanvankelijk laten schieten (en alles zetten op het mountainbiken tijdens de Olympische Spelen in Tokio), maar nu bijna de volledige wielerkalender blanco is, zou hij dolgraag alsnog deelnemen.

Ook de Tourorganisatie zou de komst van Van der Poel wel zien zitten. De waardering van ASO voor de renner is groot. Bovendien is hij de kleinzoon van Raymond Poulidor, die dit jaar is overleden.

In de lange onderhandelingen die aan het samenstellen van een nieuwe kalender zijn voorafgegaan, heeft ASO er bij de UCI herhaaldelijk op aangedrongen om de reglementen te herzien. Het lijkt erop dat dit nu is gebeurd.