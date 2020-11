UCI komt met Champions League voor baanwielrennen

ISU akkoord over schaatsbub­bel in Thialf en verplaatst EK

4 november De internationale schaatsunie ISU heeft het plan om een schaatsbubbel te creëren in ijsstadion Thialf alsnog goedgekeurd. Om die reden zijn de EK allround en de EK sprint met een week opgeschoven naar 16 en 17 januari. In de weekeinden daarna zullen er twee wereldbekerwedstrijden worden gehouden in de Heerenveense schaatstempel.