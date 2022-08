UCI pakt Marianne Vos overwinning af door polsen op het stuur: ‘Jammer, maar het is een regel’

Vlak voor de podiumceremonie hoort Vos van een UCI-commissaris echter dat ze uit de uitslag is geschrapt. Vos kijkt naar Cordon-Ragot en Georgi en lijkt uit te leggen wat er is gebeurd. Daarna verlaat ze de ruimte met lege handen: de hoofdprijs is voor Cordon-Ragot.

Sinds begin 2021 is het verboden om met de polsen los op het stuur te rijden, ook wel bekend als de tijdritpositie. Het is aerodynamischer, maar ook gevaarlijker. Begin 2021 werd ook bijvoorbeeld de 'super tuck-positie’ verboden, in die positie zaten renners en rensters op de bovenbuis in afdalingen. Volgens de internationale wielerunie gaven die houdingen het verkeerde signaal af naar wieleramateurs en zorgde het voor onnodig gevaar.



Op de site van Jumbo-Visma reageert Vos op de diskwalificatie. ,,Het is jammer, maar het is een regel.”