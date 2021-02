UCI scherpt veiligheidsmaatregelen aan: betere dranghekken en aanstellen veiligheidsmanager

Succesvol debuut voor Chong bij Club Brugge met goal en assist

3 februari Tahith Chong heeft een heerlijk debuut beleefd bij Club Brugge. De van Manchester United gehuurde Nederlandse aanvaller was in de bekerwedstrijd tegen Olsa Brakel, dat uitkomt in de tweede amateurklasse, goed voor een goal en een assist: 6-1.