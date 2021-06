UCI schorst teammanager Marc Bracke voor drie jaar na klacht over seksuele intimidatie

De zaak draait rond twee klachten van voormalige rensters van het team tegen Bracke. In mei vorig jaar diende de Franse Marion Sicot een klacht in wegens seksuele intimidatie tegen Bracke, wat leidde tot een onderzoek. Sicot bracht de beschuldigingen naar voren nadat ze positief testte op epo tijdens de Franse kampioenschappen. In een televisie-interview gaf Sicot later toe dat ze epo had ingenomen. Ze deed dat naar eigen zeggen om het vertrouwen van Bracke te winnen. Die vroeg haar om hem foto’s van haar in ondergoed te sturen, met het voorwendsel dat het een manier was om haar gewicht te controleren. Nadat ze dit niet langer wilde doen, zou ze aan de kant zijn geschoven. Sicot stuurde de berichten op WhatsApp van 2016 tot 2019 door naar de onderzoekers. In oktober vorig jaar kondigde de UCI aan dat er een disciplinair onderzoek werd opgestart naar de intimidatiepraktijken van Marc Bracke.