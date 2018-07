Udinese betaalt 20 miljoen voor Mandragora, Digne verlaat Barça

Digne verlaat Barça

Lucas Digne tekende twee seizoenen geleden een contract bij FC Barcelona, maar was vanaf dag één de stand-in van Jordi Alba. De linksback speelde tot nu toe wel 46 wedstrijden voor de Catalanen. Toch is er volgens de Fransman weinig uitzicht op meer minuten en dus kijkt hij om zich heen. Barça meldt via Twitter dat hij 'een transfer aan het afronden is'. Het lijkt erop dat Digne naar Everton gaat. De 25-jarige international kan voor 15 miljoen euro de overstap maken naar de stad Liverpool. Bij de club van directeur voetbalzaken Marcel Brands zou Digne de 2e aanwinst zijn, na Richarlison. De Braziliaan werd eerder voor bijna 50 miljoen euro overgenomen van Watford.

Udinese legt 20 miljoen neer voor Juve-talent Mandragora

Rolando Mandragora is voor 20 miljoen euro naar Udinese gegaan. De 21-jarige middenvelder stond onder contract bij Juventus. De club uit Turijn leende hem eigenlijk altijd uit. Afgelopen seizoen maakte hij op huurbasis bij FC Crotone in de Serie B indruk, waardoor Udinese nu miljoenen voor hem wil neerleggen.



De Italiaan begon zijn carrière bij Genoa, dat hem in de zomer van 2015 verhuurde aan Pescara. In januari 2016 kocht Juventus hem voor 8 miljoen euro, maar stalde Mandragora wel weer bij Pescara. In de zomer kwam hij terug, maar na een seizoen bij Juventus had hij slechts één wedstrijd achter zijn naam staan waarin hij vier minuten speelde.



Daarom werd hij afgelopen seizoen weer verhuurd. Aan Crotone dus. Daar ging het zo goed, dat hij in juni van dit jaar zelfs debuteerde in het nationale team van Italië. In de oefenwedstrijd tegen Frankrijk voor het WK speelde Mandragora 90 minuten mee.