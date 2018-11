UEFA onderzoekt wangedrag Ajax-fans

Kleinzoon F1-legende Fittipaldi nieuwe reservecou­reur Haas

17:19 Pietro Fittipaldi wordt na dit seizoen testcoureur bij het Amerikaanse team Haas. De kleinzoon van tweevoudig F1-wereldkampioen Emerson Fittipaldi hoopt volgend jaar zijn debuut te maken in een training of zelfs in een Grand Prix.