UEFA overweegt uitdoelpuntenregel te schrappen, wat zijn de gevolgen?

De UEFA overweegt om de uitdoelpuntenregel in Europese knock-outwedstrijden te schrappen. Vrijdag wordt dit voorstel tijdens een vergadering in Porto besproken. Waarom bestaat deze regel eigenlijk en hoe anders zou het Europese clubvoetbal er deze eeuw uit hebben gezien zonder?

De uitdoelpuntenregel is in 1965 in het leven geroepen om aanvallender voetbal te stimuleren en om te voorkomen dat te veel dubbele ontmoetingen op een verlenging en eventueel penalty’s uitdraaien. Vandaag de dag zorgt de regel over het algemeen juist voor defensief voetbal. Thuisspelende teams nemen geen risico’s uit vrees voor het incasseren van een doelpunt in eigen huis. Daarmee is de regel wellicht niet meer van deze tijd. Het argument dat zonder dubbeltellende uitdoelpunten bij een gelijke stand meer wedstrijden een verlenging nodig hebben, snijdt nog wel hout. Met het oog op het bomvolle schema van de Europese topclubs, is dit de belangrijkste reden om geen aanpassingen te doen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Databureau OPTA analyseerde alle 4279 dubbele ontmoetingen die in de Champions League, UEFA Cup en Europa League zijn gespeeld sinds de eeuwwisseling. Zonder de uitdoelpuntenregel zouden 661 wedstrijden naar een verlenging zijn gegaan. In werkelijkheid gebeurde dit 261 keer. Kort gezegd zou zonder de uitdoelpuntenregel 15 procent van de knock-out duels een verlenging nodig hebben in plaats van de huidige 6 procent.

Van de 261 verlengingen, liepen er deze eeuw 117 uit op een strafschoppenserie. Zonder de uitdoelpuntenregel zou dit aantal 136 zijn. Liefhebbers van penalty’s kunnen hun hart dus ophalen, mocht de regel daadwerkelijk van de Europese velden verdwijnen. De kans dat de voetballiefhebber een verlenging voorgeschoteld krijgt gaat van 6 procent naar 15 procent en de kans dat deze verlenging op strafschoppen uitdraait gaat van 44 procent naar 52 procent.

Hoe de nieuwe regel in werkelijkheid uit zou pakken, is uiteraard niet te voorspellen. De complete dynamiek van een dubbele ontmoeting verandert met het afschaffen van de dubbeltellende uitdoelpunten. Wellicht dat de weggenomen angst voor een tegendoelpunt in eigen huis voor aanvallender voetbal zorgt en meer motivatie bij teams om de wedstrijd al in reguliere speeltijd te beslissen. Een tegengoal wordt minder dramatisch en dus kunnen er meer risico’s genomen worden. Aan de andere kant kan een achterstand niet meer met één doelpunt omgebogen worden tot een voorsprong, waardoor teams minder snel alles of niets zullen gaan spelen.

Volledig scherm Pep Guardiola zag in 2019 zijn Manchester City op uitdoelpunten onderuit gaan tegen Tottenham Hotspur. © REUTERS