UEFA voert druk op overheid op: er moet en zal een EK mét publiek komen

50 jaar geleden Wereldkam­pi­oen stierf in koers die hij niet wilde rijden: ‘Toen ik zijn kist droeg, ging ik kapot’

15 maart Exact vijftig jaar geleden beleefde de wielersport een gitzwarte dag. Wereldkampioen Jean-Pierre Monseré verongelukte op 15 maart 1971 in de Grote Prijs van Retie. De drager van de regenboogtrui was amper 22 jaar oud. ,,Dat was zo’n rare slag. We hadden direct door dat het niet goed was”, blikt Roger De Vlaeminck terug.