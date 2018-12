‘UEFA wil Champions League in het weekend spelen’

Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA, en Andrea Agnelli, voorzitter van de ECA, zouden dit plan al een paar keer hebben besproken, zo geeft de Duitse krant aan. De reden voor het plan is, zoals altijd, geld. In de weekenden zijn veel meer TV-kijkers te trekken dan doordeweeks om 21 uur. Ook de Chinese markt kan beter bediend worden, omdat het daar midden in de nacht is als er in Europa 's avonds wordt gespeeld.