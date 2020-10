Uit deze vijf landen komt de derde EK-opponent van Oranje

Roemenië

Bij plaatsing voor het EK is het zeker dat Roemenië een van de tegenstanders wordt van Oranje op die eindronde. Dit omdat Boekarest net als Amsterdam een speelstad is in groep C. De Roemenen moeten dan wel eerst afrekenen met IJsland en daarna tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Bulgarije en Hongarije.

Lekkere houvast: Oranje wint bijna altijd van Roemenië, ook toen ze nog over hun gouden generatie beschikten. Het huidige Roemenië is alles behalve een gouden generatie als doet Ianis Hagi, de zoon van, er dan een klein beetje aan denken. Razvan Marin was geen succes bij Ajax. Hij speelt nu bij Cagliari. Zijn ploeggenoten spelen veelal in Oost-Europa. Van dit Roemenië hoeft Oranje niet wakker te liggen.

Georgië

Vanavond op het programma in Tblisi: Georgië-Belarus. Zelfs in de tijd dat Georgië bestond uit de gebroeders Shota en Archil Arveladze en de Premier League-spelers Timur Ketsbaia en Georgi Kinkladze was Georgië niet zo dichtbij het bereiken van een hoofdtoernooi. Maar dat heeft dan meer te maken met de voor kleine landen gunstige kwalificatiemethoden van de UEFA dan met het feit dat er in de Kaukakusstaat een fraaie lichting voetballer is opgestaan.



We kennen er wel een paar. Vitesse-legende Guram Kashia speelt nu in Amerika bij San Jose Earthquakes. Net als Valeri Qazaishvili (ook ex-Vitesse). De laatste aansprekende resultaten boekte het land een jaar geleden toen in een maand tijd zowel Denemarken als Ierland op 0-0 werden gehouden. Oranje speelde nog nooit tegen Georgië.

Volledig scherm Valeri Qazaishvili. © anp

Belarus

Waar Georgië voor Oranje een onbeschreven blad is, is Belarus dat allerminst. Liefst tien keer trof Nederland, de Belarussen al waarvan vier keer in de laatste zes jaar. En hoe vaak ‘we’ ook van ze winnen, die allereerste keer blijft het meest legendarisch. De nederlaag in 1995, een paar weken na Ajax’ Champions Leaguetriomf in Wenen werd Oranje bijna fataal maar een wonder bracht het team van Guus Hiddink alsnog naar het EK. Dit Belarus is anders, meer gestoeld op de wetten van het internationale topvoetbal met een basis van spelers van de bijna traditionele landskampioen BATE Borisov (dit jaar evenwel afgetroefd door Dinamo Brest). Alexander Hleb is nu dan echt gestopt.

Noord-Macedonië

Toen Noord-Macedonië nog Macedonië heette, kwam het Oranje nog weleens tegen in een of andere kwalificatiepoule. Wat opvalt: het dat waren vaak stroperige bedoeningen waarin de Oost-Europeanen liefst twee van de vier keer een gelijkspel uit wisten te slepen. Nog altijd leunt het land op de grillen van de 37-jarige veteraanspits Goran Pandev die ook nog altijd in de Serie A speelt. Pandev is de aanvoerder, de Noord-Macedoniër met de meeste interlands achter de naam én de topscorer allertijden. Noord-Macedonië is geen groot voetballand, allerminst, maar het behoort zeker niet steevast tot de landen die bij voorbaat kansloos zijn voor kwalificatie. In 2017 werd Noorwegen nog verslagen. Vanavond moet er worden afgerekend met Kosovo.

Kosovo

Het voetballand Kosovo bestaat pas echt sinds 2016. In dat jaar werd het land geaccepteerd door de FIFA. In de jaren daarvoor keek het land toch jaloers naar vooral Zwitserland waar veel getalenteerde Kosovaren speelden die goede sier maakten op diverse eindrondes. Mede daarom is er een hele generatie voetballers aan het etnisch moeilijk gesitueerde land verloren gegaan. Wat er over blijft: Voormalig Heerenveen-speler Arber Zeneli die nu bij Stade Reims speelt en sterspeler Milot Rashica die een transfer naar Bayer Leverkusen op het nippertje in rook zag opgaan. De huidige Heerenveen-speler Ibrahim Dresevic maakt ook deel uit van de selectie.

Programma play-offs

Nog zestien landen maken kans op vier tickets voor het uitgestelde EK van volgend jaar. Behalve de vijf landen hierboven gaat het om IJsland, Bulgarije, Hongarije, Bosnië Herzegovina, Noord-Ierland, Slovakije, Ierland, Schotland, Israël, Noorwegen en Servië. De winnaar van onderstaande duels spelen in een finale om vier tickets. De halve finales en de finales worden in één duel beslist.



Halve finales A

• 18.00 uur: Georgië - Belarus

• 20.45 uur: Noord-Macedonië - Kosovo



Halve finales B

• 20.45 uur: Noorwegen - Servië

• 20.45 uur: Schotland - Israël



Halve finales C

• 20.45 uur: Slowakije - Ierland

• 20.45 uur: Bosnië - Noord-Ierland



• 20.45 uur: Bulgarije - Hungarije

• 20.45 uur: IJsland - Romenië